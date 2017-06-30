«Газпром» привлечет проектное финансирование для Nord Stream – 2 в 2018-м

«Газпром» планирует привлечь проектное финансирование для газопровода «Северный поток – 2» в 2018 году.

Как передает RNS, об этом 30 июня на пресс-конференции сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Также он заявил, что особый юридический режим проекту не нужен и он будет реализован в установленные сроки.