«Газпром» привлечет проектное финансирование для Nord Stream – 2 в 2018-м
«Газпром» планирует привлечь проектное финансирование для газопровода «Северный поток – 2» в 2018 году.
Как передает RNS, об этом 30 июня на пресс-конференции сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Также он заявил, что особый юридический режим проекту не нужен и он будет реализован в установленные сроки.
Справка:
Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с «Северным потоком».