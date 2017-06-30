Миллер: «Нафтогаз» должен «Газпрому» $1,2 млрд за поставки в ДНР и ЛНР

Украинский «Нафтогаз» задолжал российскому «Газпрому» 1 млрд 196 млн долларов за поставки российского газа в ДНР и ЛНР.

Как передает RNS 30 июня, об этом на пресс-конференции сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. По его словам, с января 2015 года российская корпорация поставила в республики 5,46 млрд кубов газа.

Миллер также сообщил, что «Газпром» может обратиться в международный арбитраж по поводу ареста активов компании на Украине.