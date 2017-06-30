Заканчиваются фасадные работы в ЖК «Образцовый квартал 2»

Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» планирует ввести в эксплуатацию ЖК «Образцовый квартал 2» раньше заявленного срока.

Уже завершаются фасадные работы, более, чем наполовину выполнена система отопления и водоснабжения в квартирах. Работы по отделке мест общего пользования также подходят к завершающей стадии.

Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 1 квартал 2018 года.

Жилой комплекс «Образцовый квартал 2» станет ещё одним шагом в развитии проекта комплексной застройки территории «На Царскосельских холмах» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

Сохраняя свои лучшие традиции, компания «Терминал-Ресурс» предлагает ряд дополнительных элементов комфорта для покупателей, ценящих преимущества проживания в экологически дружелюбном районе в сочетании с городским комфортом.

Четыре дома, входящие в состав ЖК «Образцовый квартал 2», окружают по периметру уютный зелёный двор с детскими и спортивными площадками. Для самых юных новосёлов во дворе строится современный детский сад с бассейном.

Для обеспечения максимального комфорта и безопасности парковочную зону предусмотрели с внешней стороны жилого комплекса.

Представленные планировочные решения весьма разнообразны. Есть классические варианты квартир, а можно выбрать с объединённым пространством кухни, гостиной и холла. Интересен мансардный этаж, где потолки достигают 4,47 м.Остеклённые балконы и лоджии площадью до 8 кв. м позволяют организовать пространство для отдыха в тёплое время года.

И уже традиционно для ООО «Терминал-Ресурс» жилой комплекс строится с применением современных технологий. Отопление устроено по принципу «тёплый водяной пол», крышные газовые котельный обеспечивают жилой комплекс горячей водой без сезонных отключений, лифты Schindler опускаются до уровня земли.

Степень готовности объекта позволяет выбирать квартиры «вживую». В связи с чем, приглашаем в отдел продаж, расположенный рядом с ЖК «Образцовый квартал 2».Также приятным бонусом станет бесплатное полное юридическое сопровождение сделки и консультация ипотечного менеджера.

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