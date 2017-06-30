«Зенит» может отдать в «Краснодар» Кокорина в обмен на Смолова

Футбольные клубы «Зенит» и «Краснодар» рассматривают идею обмена футболистами. Речь идет о нападающих Кокорине и Смолове.

«Допускаю различные варианты, при которых Смолов может переехать в Петербург. Главный вопрос – в желании самого «Зенита». Мы знаем, что «Краснодару» симпатичны российские футболисты, прежде всего Шатов и Кокорин. Не исключаю вариант, при котором «Зенит» и «Краснодар» могут согласовать трансфер Смолова, при этом включив в сделку Кокорина (с доплатой «Краснодару»). По крайней мере, предварительные разговоры на эту тему уже были», — цитирует «Матч ТВ» комментатора Нобеля Арустамяна 30 июня.

Ранее появлялась информация о желании «Зенита» приобрести Смолова у «Краснодара». Однако спортивный директор петербуржцев Константин Сарсания опроверг эти слухи.