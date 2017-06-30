«Зенит» может отдать в «Краснодар» Кокорина в обмен на Смолова
Футбольные клубы «Зенит» и «Краснодар» рассматривают идею обмена футболистами. Речь идет о нападающих Кокорине и Смолове.
«Допускаю различные варианты, при которых Смолов может переехать в Петербург. Главный вопрос – в желании самого «Зенита». Мы знаем, что «Краснодару» симпатичны российские футболисты, прежде всего Шатов и Кокорин. Не исключаю вариант, при котором «Зенит» и «Краснодар» могут согласовать трансфер Смолова, при этом включив в сделку Кокорина (с доплатой «Краснодару»). По крайней мере, предварительные разговоры на эту тему уже были», — цитирует «Матч ТВ» комментатора Нобеля Арустамяна 30 июня.
Ранее появлялась информация о желании «Зенита» приобрести Смолова у «Краснодара». Однако спортивный директор петербуржцев Константин Сарсания опроверг эти слухи.
Справка:
В летнее трансферное окно «Зенит» пополнили полузащитники Кристиан Нобоа (из «Рубина»), Дмитрий Богаев («Тосно»), Далер Кузяев («Ахмат»), Александр Ерохин («Ростов»), защитник Денис Терентьев («Ростов») и нападающий Дмитрий Полоз («Ростов»). Продолжаются переговоры с полузащитником Леандро Паредесом («Рома»). Официально покинули «Зенит» защитник Николас Ломбертс (теперь в «Остенде»), полузащитник Мигель Данни («Славия»). Ранее сообщалось, что в аренду в «ПАОК» уйдет полузащитник Роберт Мак.