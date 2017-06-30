В Петербурге экс-пристав четыре года просидит в тюрьме за взятки

Бывший петербургский пристав-исполнитель задержится в колонии общего режима. Пару лет к уже имеющемуся сроку ему добавили обещания за вознаграждение забыть про исполнительский сбор и вернуть выезд за границу.

Как сообщили 30 июня в пресс-службе горпрокуратуры, уже осуждённому за взятку экс-приставу прибавили ещё два случая незаконного обогащения на своём рабочем месте. Если в мае прошлого года в суде доказали взятку в 15 тысяч, то в этот раз речь идёт о 85 тысячах рублей.

Это, как установил суд Кировского района, две взятки, которые осуждённый получил в ноябре – декабре 2015 года. Тогда мужчина ещё работал в Красносельском районном отделе судебных приставов и предложил двум должникам поспособствовать в решении их вопросов. Одного вычеркнуть из стоп-листа на выезд за пределы страны, а второго избавить от необходимости платить исполнительский сбор.

В мае прошлого года нечистые руки стоили бывшему исполнителю двух лет тюрьмы. С учётом новых эпизодов суд приговорил его к четырём годам колонии общего режима. На штраф в 600 тысяч новый приговор не повлиял.