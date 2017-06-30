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30.06.2017 17:05

В России разработают критерии оценки готовности стать приемными родителями

Министерство образования и науки РФ разрабатывает критерии оценки готовности приемных родителей к усыновлению или опеке, а также меры по повышению их "профессионализма", об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова.

«Давайте делать так, чтобы обеспечить (устройство ребенка в приемную семью. – Прим. ред.) лучшим образом. Это профессиональные семьи, это лучшая подготовка. И сейчас министерство образования как раз прорабатывает те моменты по улучшению подготовки профессионализма и диагностики этого профессионализма, диагностики тех родителей, которые хотят стать приемными», — рассказала она журналистам.

При этом Кузнецова предостерегла от «негативной риторики» и желания «повесить ярлык или клеймо» в отношении всех приемных родителей в России после ряда громких инцидентов.

По ее словам, к сожалению, такие факты имеют место быть и на них нельзя закрывать глаза. «Но и закрывать дорогу для тех приемных родителей, которых ждут дети в детских домах, тоже нельзя», — отметила омбудсмен.

Источник: РИА Новости


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