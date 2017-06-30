Еще
17:36 30.06.2017
Пришлите свою новость!
17:26
Детсад у парка «Сосновка» построят к концу 2018 года
17:25
«Газпром» привлечет проектное финансирование для Nord Stream – 2 в 2018-м
17:20
Владимир Кехман показал «Фонтанке» еще троих детей
17:14
На Рубинштейна покажут световые проекции картин современных художников
17:10
На развязке КАД и дороги Стрельна-Пески ликвидируют колейность
17:10
Итоги недели с Андреем Константиновым: Встреча года
17:05
В России разработают критерии оценки готовности стать приемными родителями
17:03
Миллер: «Нафтогаз» должен «Газпрому» $1,2 млрд за поставки в ДНР и ЛНР
16:48
«Зенит» может отдать в «Краснодар» Кокорина в обмен на Смолова
16:48
В Петербурге экс-пристав четыре года просидит в тюрьме за взятки
16:40
Задолжавший бывшей жене мужчина может лишиться автомобиля
16:40
Середина лета в Петербурге начнется с дождя и ветра
16:26
Депутаты определились с текстом присяги кандидатов в граждане России
16:24
LEGENDA стала победителем в номинации «Девелопер года»
16:22
Жителя Подмосковья убила молния
16:12
Туристов в Крым повезут в двухэтажных вагонах
15:37
Кириллов: На «Алых парусах» не задержали ни одного выпивающего школьника
15:33
Президент продлил продуктовое эмбарго на полтора года
15:26
Кириллов ответил британским СМИ: Петербург — безопасный город
15:10
В Финляндии ревнивая супруга отомстила любовнице мужа групповым изнасилованием
15:03
Рабочий автозавода в Шушарах сломал начальнику челюсть и выбил зубы
14:59
ВЦИОМ: Россияне считают Акинфеева лучшим игроком сборной на Кубке конфедераций
14:54
Пока Москву затапливает, в Петербурге ветром валит деревья
14:49
СМИ: МИД Украины решает, пускать россиян в страну по визам или не пускать совсем
14:47
Кириллов: Город не получает доходов от продаж во время Кубка конфедераций
14:45
Столичная "Атлантида" в фотоподборке "Фонтанки"
14:41
На Витебском устроили свалку размером с 12 футбольных полей
14:38
Суд оставил Бачевского ректором университета им. Бонч-Бруевича
14:33
На сотрудницу центра «Э» напали на выходе из здания полиции
14:27
На Алтае подросток лишился рук, спасая котенка
14:20
На финал Кубка конфедераций в Петербурге продано уже 53 тысячи билетов
14:06
Счетная палата: СПбГУ неэффективно потратил полмиллиарда
13:42
Сарсания опроверг слухи об интересе «Зенита» к Смолову
13:36
ЦИК рекомендовал новому составу Горизбиркома назначить Панкевича председателем
13:31
Сыновья Данни покинут Академию «Зенита»
13:22
«Аэрофлот» обошел Lufthansa по перевозкам из Европы в Азию
13:15
В Херсонской области задержали двух пограничников ФСБ РФ
12:52
Правительство России предложило повысить акцизы на сигареты через год
12:50
«Открытая карта»: «Шерлок Холмс», Петербург Балабанова и три веломаршрута
12:44
Петербуржцы перечислили на капремонт почти 2 млрд рублей
12:40
Петербург начал готовиться к Новому году
12:27
Финляндия в июле отметит в Петербурге столетие своей независимости
12:10
Концерт в «Лендоке» собрал более 50 тыс. рублей для «Ночлежки»
12:06
Оргкомитет рекомендует приехать на финал Кубка конфедераций за 2 часа до начала
11:52
Порезавший детей и жену петербуржец получил уголовное дело о покушении на убийство
11:40
Павильон Аничкова дворца временно остался без чугунной «охраны»
11:39
Московская супергроза может задеть Петербург
11:33
Водитель Mercedes ограбил АЗС в Петербурге: минус 4 огнетушителя
11:23
Мода на террор
11:20
Парламент Германии проголосовал за полную легализацию гей-браков
11:11
В Чили проверяют врачей, смотревших матч Кубка конфедераций во время операции
11:06
«Площадь Восстания» открыта после проверки
11:00
В ДТП на Киевском шоссе тяжелые травмы получили двое детей
10:59
Милонов торопит Полтавченко с реновацией «хрущёвок» в Петербурге
10:45
Бренд Stockmann останется в России до 2023 года
10:36
«Площадь Восстания» и переход на «Маяковскую» закрыты
10:30
Маляры из Литвы и Белоруссии подожгли петербурженке квартиру, забрав ордена с золотом
10:21
На базе отдыха в Решетниково поймали насильника
10:15
Производителя косметики в Петербурге привлекли по уголовному делу из-за сточных вод
10:09
МВД хочет создать телеканал для мигрантов
10:03
На Обводном сломанный светофор спровоцировал ДТП с перевертышем
09:57
В вестибюль «Проспекта Просвещения» будет сложно войти из-за модернизации эскалаторов
09:49
США потребовали ужесточить проверку пассажиров в московских аэропортах
09:41
Петербуржец оказался в реанимации после удара током в офисе
09:33
Жителей Ленобласти задержали под Псковом с окровавленными мешками и веревками
09:25
Кабмин на полгода отложит рост акцизов на сигареты
09:24
В Петербурге умер шеф самой секретной службы ГУ МВД полковник Фролов
09:17
Петербурженка погибла при падении со второго этажа
09:09
В Японии начался первый суд по делу о взрыве на «Фукусиме»
09:01
Секстет угонщиков задержан в Петербурге
Предыдущие новости
Архив материалов
Строительство
Версия для печати
30.06.2017 16:24

LEGENDA стала победителем в номинации «Девелопер года»

29 июня в Санкт-Петербурге состоялась церемония награждения престижной профессиональной премии UrbanAwards. Победителем в главной номинации конкурса «Девелопер года» стала компания LEGENDA
LEGENDA стала победителем в номинации «Девелопер года»
LEGENDA

29 июня в Санкт-Петербурге состоялась церемония награждения престижной профессиональной премии Urban Awards. Победителем в главной номинации конкурса «Девелопер года» стала компания LEGENDA. 

Номинация «Девелопер года» вручается компании, внесшей наиболее значимый вклад в развитие рынка недвижимости. Победа в ней – это признание работы компании профессионалами рынка, оценивавшими ее по совокупности всех критериев качества работы. 

Василий Селиванов, генеральный директор компании LEGENDA:

«Самое сложное – это получить признание коллег по цеху, которые не только являются безусловными профессионалами в своем деле, но  еще и нашими конкурентами. Со своей стороны мы высоко ценим объективность конкурса и можем с уверенностью сказать, что победители всех номинаций получили свои премии абсолютно заслуженно, а их проекты – действительно лучшие на рынке». 

Помимо высочайшей награды, которую получила компания, генеральный директор и основатель компании LEGENDA Василий Селиванов был удостоен звания «Персона года» за личный вклад в развитие отрасли. 

LEGENDA
LEGENDA

«Получение персональной награды – это огромная личная ответственность. И это невероятно ценное признание я не могу принять только на свой счет. Ничего бы этого не было без моих наставников, коллег по цеху – гуру строительного рынка, поверивших в меня, давших мне силу и уверенность в собственных силах. Мы всегда верили в то, что титанические усилия последних лет, вложенные в развитие LEGENDA, принесут результаты, которые заметят и оценят и профессионалы, и наши покупатели», – отметил Василий Селиванов.

Urban Awards – одна из самых знаковых премий на рынке жилой недвижимости, в которой ежегодно участвуют лучшие девелоперские и риэлтерские компании. В этом году в Северной столице состоялась отдельная церемония награждения среди компаний, работающих на строительном рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 

Справка о компании LEGENDA Intelligent Development


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
30.06.2017 16:53

Заканчиваются фасадные работы в ЖК «Образцовый квартал 2»

Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» планирует ввести в эксплуатацию ЖК «Образцовый квартал 2» раньше заявленного срока.
«Петербургская Недвижимость»
30.06.2017 15:37

«Петербургская Недвижимость» признана риэлтором года по версии Urban Awards 2017

Компания «Петербургская Недвижимость» получила премию Urban Awards 2017 в номинации «Риэлтор года». Торжественная церемония вручения наград состоялась 29 июня в Санкт-Петербурге при поддержке комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга и комитета по строительству Ленинградской области
«Группа ЛСР»
30.06.2017 14:54

«Цивилизация» и «Русский дом» стали победителями Urban Awards 2017

На торжественной церемонии награждения финалистов премии Urban Awards 2017 в Санкт-Петербурге «Группа ЛСР» получила сразу две награды
Материалы рубрики
Новости
Статьи
LEGENDA стала победителем в номинации «Девелопер года»
Госстройнадзор разрешил Glorax построить еще один жилой комплекс на Лиговском
Бывшие пашни совхоза «Пригородный» в Парголово застроят малоэтажками
Апелляция: Смольный расторг контракт с Инжтрансстроем недобросовестно
Новостройки Петербурга опережают Москву по объему квартир с отделкой в 3,5 раза
На Парнасе началось строительство детского сада и школы
Дольщик пытается обанкротить «Дальпитерстрой»
На водонапорной башне на Охте появились расписные шестеренки и чугунные колонны
Рейтинговое агентство S&P Global Ratings присвоило Setl Group долгосрочный кредитный рейтинг «B+»
В первом квартале в Петербурге побиты рекорды ввода элитного жилья
С окнами на Неву. Какие дома на набережных есть в Петербурге
Как в Петербурге выбирают цвета для домов?
Зелёный квартал на Царскосельских холмах
Пять причин поселиться на набережной
Топ-10 бюджетных квартир в комфорт-классе
«Горожане», пишите Путину
Почему петербургские промзоны превращаются в лучшее место для жизни?
Дольщики «Звезды» пронеслись мимо конкурсной массы
Какие инновации нужны строительному рынку Петербурга
Будущее новостроек – за совместным проектированием
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели с Андреем Константиновым: Встреча года

Архив/Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Столичная "Атлантида" в фотоподборке "Фонтанки"

Как правильно выбрать SUP - инфографика

Новости компаний
30.06.2017 16:53
Заканчиваются фасадные работы в ЖК «Образцовый квартал 2»
Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» планирует ввести в эксплуатацию ЖК «Образцовый квартал 2» раньше заявленного срока.
«Петербургская Недвижимость»
30.06.2017 15:37
«Петербургская Недвижимость» признана риэлтором года по версии Urban Awards 2017
Компания «Петербургская Недвижимость» получила премию Urban Awards 2017 в номинации «Риэлтор года». Торжественная церемония вручения наград состоялась 29 июня в Санкт-Петербурге при поддержке комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга и комитета по строительству Ленинградской области
«Группа ЛСР»
30.06.2017 14:54
«Цивилизация» и «Русский дом» стали победителями Urban Awards 2017
На торжественной церемонии награждения финалистов премии Urban Awards 2017 в Санкт-Петербурге «Группа ЛСР» получила сразу две награды
RBI
30.06.2017 13:35
RBI вновь признан лучшим в бизнес-классе
Холдинг RBI (входят компании RBI и «Северный город») вновь подтвердил свой статус лидера на петербургском рынке недвижимости бизнес-класса, второй год подряд одержав победу на престижном профессиональном конкурсе Urban Awards.
ЖК «GreenЛандия 2»
30.06.2017 13:23
Setl City приступила к основному этапу строительства 8 корпуса ЖК «GreenЛандия 2»
Setl City возвела фундамент 8-го корпуса ЖК «GreenЛандия 2», расположенного неподалеку от метро «Девяткино», и приступила к основному этапу строительства здания.
«Главстрой-СПб»
30.06.2017 11:46
В ЖК «Северная долина» открыто движение автотранспорта по трем новым дорогам
Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», сообщает об открытии трех новых участков улично-дорожной сети на территории ЖК «Северная долина».
ГК «УНИСТО Петросталь»
30.06.2017 11:39
ГК "УНИСТО Петросталь" построит разворотное кольцо
ГК "УНИСТО Петросталь" обустроит разворотную площадку для общественного транспорта рядом с ЖК "Аннинский парк" для обеспечения транспортной доступности проекта.
«Группа ЛСР»
29.06.2017 15:21
«Группа ЛСР» ввела в эксплуатацию очередные дома жилого комплекса «София»!
Отличная новость для новоселов: готовы 11 и 17 дома жилого комплекса «София» во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.
ЖК «Невские паруса»
29.06.2017 13:07
Setl City ввела в эксплуатацию три корпуса ЖК «Невские паруса»
Setl City ввела в эксплуатацию корпуса 2.1, 2.2, 2.3 ЖК «Невские паруса» в Невском районе Санкт-Петербурга.
«Энфилд»
27.06.2017 17:32
ЖК «Энфилд» получил аккредитацию по военной ипотеке
Первый и второй строящиеся дома квартала «Энфилд» аккредитованы «Сбербанком» по программе военной ипотеки.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.