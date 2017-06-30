LEGENDA стала победителем в номинации «Девелопер года»

29 июня в Санкт-Петербурге состоялась церемония награждения престижной профессиональной премии UrbanAwards. Победителем в главной номинации конкурса «Девелопер года» стала компания LEGENDA

29 июня в Санкт-Петербурге состоялась церемония награждения престижной профессиональной премии Urban Awards. Победителем в главной номинации конкурса «Девелопер года» стала компания LEGENDA.

Номинация «Девелопер года» вручается компании, внесшей наиболее значимый вклад в развитие рынка недвижимости. Победа в ней – это признание работы компании профессионалами рынка, оценивавшими ее по совокупности всех критериев качества работы.

Василий Селиванов, генеральный директор компании LEGENDA:

«Самое сложное – это получить признание коллег по цеху, которые не только являются безусловными профессионалами в своем деле, но еще и нашими конкурентами. Со своей стороны мы высоко ценим объективность конкурса и можем с уверенностью сказать, что победители всех номинаций получили свои премии абсолютно заслуженно, а их проекты – действительно лучшие на рынке».

Помимо высочайшей награды, которую получила компания, генеральный директор и основатель компании LEGENDA Василий Селиванов был удостоен звания «Персона года» за личный вклад в развитие отрасли.

LEGENDA

«Получение персональной награды – это огромная личная ответственность. И это невероятно ценное признание я не могу принять только на свой счет. Ничего бы этого не было без моих наставников, коллег по цеху – гуру строительного рынка, поверивших в меня, давших мне силу и уверенность в собственных силах. Мы всегда верили в то, что титанические усилия последних лет, вложенные в развитие LEGENDA, принесут результаты, которые заметят и оценят и профессионалы, и наши покупатели», – отметил Василий Селиванов.

Urban Awards – одна из самых знаковых премий на рынке жилой недвижимости, в которой ежегодно участвуют лучшие девелоперские и риэлтерские компании. В этом году в Северной столице состоялась отдельная церемония награждения среди компаний, работающих на строительном рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Справка о компании LEGENDA Intelligent Development