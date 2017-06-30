Депутаты определились с текстом присяги кандидатов в граждане России

Лучшим вариантом клятвы для иностранцев, желающих получить российский паспорт, рабочая группа Госдумы признала текст главы комитета по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова. Теперь совета спросят у сограждан, а 4 июля покажут речь кандидата в россияне Думе.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на РИА Новости, вариант присяги выбрали 30 июня на совещании с участием спикера Госдумы Вячеслава Володина. Самым подходящим признали такой:

«Я, Ф.И.О., добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, торжественно клянусь:



– соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, уважать права и свободы ее граждан;



– честно исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества;



– уважать и сохранять историю, культуру и традиции многонационального народа Российской Федерации».

Как сообщил первый заместитель Крашенинникова Михаил Емельянов, это только основа для присяги. Для окончательного решения необходимо понять мнение россиян – делать это собираются с помощью социологических исследований.

Комитет рассмотрит предложенный текст и все правки 4 июля, после чего, если его поддержат лидеры думских фракций, документ будет внесен в Госдуму.

Напомним, подумать над введением присяги для вступающих в гражданство РФ президент страны Владимир Путин предложил в начале июня. Тогда глава государства и спикер Госдумы Вячеслав Володин обсуждали аспекты закона о получении гражданства и лишении его за экстремизм и терроризм.

Варианты клятвы для будущих сограждан предлагали как депутаты – например, Ирина Яровая и Владимир Жириновский, – так и рядовые жители страны. Сограждане прислали в Госдуму около сотни своих проектов, среди которых были даже присяги в стихах.