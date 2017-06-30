Ураган, который бушует днем 30 июня над московским регионом, стал причиной смерти жителя города Дмитрова. Есть сведения и о пострадавших.

О первом погибшем в результате стихии сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный минздрав. По данным чиновников, жителя Подмосковья убила молния. Еще одна женщина, 70 лет, пострадала — она оказалась под упавшим деревом.

Столичные синоптики еще с утра прогнозировали рекорд по количеству осадков. Грозовой фронт принес в Москву не только ливни, но и грозу с градом. В два самолета ударила молния при подлете к Внуково. К счастью, никто не пострадал.