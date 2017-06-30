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30.06.2017 17:20

Владимир Кехман показал «Фонтанке» еще троих детей

Все дети директора Новосибирского театра оперы и балета и худрука Михайловского театра живут в Петербурге, имеют российское гражданство, а с Израилем могут быть связаны только в контексте туристических поездок.

Опровергать информацию федеральных СМИ Владимиру Кехману приходится уже второй раз за неделю: сначала он заявил «Фонтанке», что не намерен на три года покидать страну из-за рождения ребенка, а затем рассказал, что все имеющиеся у него дети — граждане Российской Федерации.

«У меня трое детей от первого брака: Марк, Анна и Михаил. Старшие учились за границей, но по собственному выбору вернулись в Россию и сейчас живут в Санкт-Петербурге», – объяснил Кехман.

предоставлено Михайловским театром

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Сведения об израильском гражданстве старших детей экс-главы поставщика фруктов JFC Владимира Кехмана опубликовал 30 июня «Коммерсант». Со ссылкой на источники издание рассказало о том, что находящийся сейчас в Европе бывший предприниматель не уведомил о своей зарубежной поездке следователей, ведущих дело о невозврате кредитов структурами  JFC.

«Я буду требовать опровержения опубликованной информации, связанной с предъявлением мне несуществующих эпизодов и сумм. В реальности следствие предъявило мне и менеджерам компании «Джей Эф Си» единственный эпизод, касающийся кредитных средств Сбербанка на сумму 4 млрд рублей», – уточнил Кехман.  

В публикации также высказывается предположение, что худрук Михайловского театра может не вернуться в Россию. Ранее Кехман опроверг «Фонтанке» эту информацию, подтвердив, что действительно оформил отпуск по уходу за родившейся в апреле дочерью.

При этом директор Новосибирского театра оперы и балета заверил, что на качестве работы вверенных ему учреждений «декретный отпуск» не скажется, а 8 июля он вернется в Петербург из заграничной поездки. Кроме того, хоть закон и предусматривает возможность трехлетнего отпуска по уходу за ребенком, Кехман может в любой момент прервать его и вернуться к трудовой деятельности.

«Вокруг обстоятельств моей жизни поднята мощная информационная волна. Мне казалось, что я уже всё сказал, на все вопросы ответил. И не стал бы реагировать на очередную публикацию, если бы она не касалась моих детей. Однако, когда издание утверждает, что мои дети имеют гражданство государства Израиль, я буду требовать опровержения и добьюсь его, даже если для этого потребуется обратиться в суд», – резюмировал Владимир Кехман.


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