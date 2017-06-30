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Туризм
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30.06.2017 16:12

Туристов в Крым повезут в двухэтажных вагонах

Двухэтажные поезда начнут ходить в Крым после завершения строительства моста. К 2020 году Крымская железная дорога (КЖД) планирует закупить 800 новых вагонов, большинство из которых будут повышенной вместимости.

Как передает «Крыминформ», о планах железнодорожников на транспортном форуме, который проходил 29 июня в Алуште, рассказал глава КЖД Алексей Гладилин. По его словам, через три года из материковой части России в Феодосию, Севастополь и Евпаторию будут ходить по два поезда в день, еще 5 составов ежедневно будут прибывать в Симферополь. Рейсы будут осуществлять двухэтажные поезда.

Путейцы заверяют, что к 2020 году из Москвы до крымской столицы можно будет добраться за 28 часов. Рассматриваются варианты сокращения и до суток.

Сейчас, судя по информации с сайта РЖД, добраться в Симферополь из столицы можно минимум за 39 часов, а в некоторых случаях, из-за пересадки в Краснодаре, дорога занимает и больше 60 часов. Керченский пролив пассажиры преодолевают на пароме.

Справка:

Мост через Керченский пролив длиной 19 км должен стать самым протяженным в России. Он соединит Крымский полуостров с материковой частью страны автомобильной и железной дорогами. Керченский мост строится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» без привлечения внебюджетного финансирования. Движение автомобилей откроется в декабре 2018 года, железнодорожная линия будет введена в эксплуатацию в 2019-м. Общая стоимость проекта составит почти 228 млрд рублей.

Участие в процессе принимают и студенты из Петербурга.


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