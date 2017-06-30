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30.06.2017 16:23
2 Комментариев

Кто и сколько зарабатывает на Telegram

Чат-боты на заказ, подписчики по пять рублей штука, просмотры оптом — доходы в бизнесе вокруг мессенджера Telegram Павла Дурова исчисляются миллионами. И это не всегда рубли.
Кто и сколько зарабатывает на Telegram
Олег Харсеев/Коммерсантъ

Целевая аудитория Telegram, по оценкам игроков рынка продвижения, это 23-35-летние молодые люди, платежеспособные, образованные – сливки рекламного бизнеса. Но привлечь к себе их внимание сложная задача. Просто создать интересный канал недостаточно – у сервиса Дурова напрочь отсутствует свой механизм поиска и каталогизации интересных аккаунтов. Эту роль взяли на себя энтузиасты, которые зарабатывают на этом сотни тысяч рублей.

Как на заре Интернета, когда погоду в Сети задавали не поисковики и соцсети, а каталоги сайтов, в мессенджере Дурова существуют каталоги интересных каналов. Такие подборки — первое, что ищет каждый новый пользователь Telegram.

Администратор крупнейшего каталога в мессенджере – @rugram (более 33 тысяч подписчиков) Сергей Александрович рассказал «Фонтанке», что он в Telegram практически с первого дня его существования, а сам канал был создан в марте 2016 года.

В среднем за упоминание в своем каталоге он берет 12-14 тысяч рублей. Его ежемесячный доход около 100 тысяч рублей в месяц. В некоторые месяцы вдвое больше. И бизнес растет как на дрожжах. Хотя основные деньги Сергей всё-таки пока зарабатывает на криптовалютах и блокчейне.

– На цену размещения в каталоге влияет количество подписчиков на нашем канале, – пояснил Сергей. – Ещё в прошлом месяце их было 25 тысяч, но мы регулярно вкладываем средства в рекламу на других каналах, за счет чего увеличиваем аудиторию, а также приводим дополнительный трафик на каналы рекламодателей.

Обычные клиенты @rugram – маркетинговые агентства, которые раньше других начали захватывать аудиторию Telegram, а также каналы и боты крупных изданий. Есть и простые пользователи, развивающие свои площадки, для дальнейшего заработка на них. В последнее время самая популярная тематика их каналов — криптовалюты.

Каталоги каналов лучше других бизнесов в Telegram отыграли пятидневную войну Роскомнадзора с Павлом Дуровым, расширив свою аудиторию.

– Ситуация с Роскомнадзором, безусловно, пошла на пользу, но в основном увеличилась аудитория тех каналов, которые непосредственно связаны с Telegram, благодаря тому, что на них ссылались многие крупные СМИ, – пояснил Александрович. – Несмотря на то, что аудитория мессенджера в целом выросла, на многих каналах это практически не отразилось, основная причина тому – отсутствие встроенного каталога в приложении, функцию которого выполняют такие каналы, как наш.

Александрович оценивает общий рынок Telegram-услуг в России в 10 млн рублей в месяц.

Раскрутка каналов и платные подписчики

Просмотры и пользователи в Telegram продаются. Этим занялись те же агентства, что раскручивают с нуля VK-, Whatsapp- и Instagram-аккаунты. Но рынок новый, и спрос пока превышает предложение примерно на 80%, считает Виталий Колот, менеджер киевского агентства PRWebmonee, которое в команде из 4 человек развивает каналы в Telegram на заказ.

– Один живой подписчик стоит от 2 до 5 рублей, в зависимости от сложности тематики канала, например, в бизнес-каналы намного труднее привлекать аудиторию, стоимость соответственно будет больше, – рассказал Колот. – Подписчики-боты продаются по 1,5 рубля в среднем. А просмотры оптом – 10000 просмотров – 500 рублей, в основном заказывают администраторы каналов, которые продвигают свои услуги и сайты.

В среднем, по оценке Колота, в месяц его группа зарабатывает порядка 2-3 тысяч долларов.

– У нас имеется 40 собственных каналов, и мы продвигаем клиентов в них, подбирая близкие по тематике. Плюс у нас есть свои 7 каталогов в Telegram и группы каталогов в популярных соцсетях. А когда заказ большой, мы ищем каналы с такой же тематикой, как заказ, и там договариваемся о взаимном пиаре или о продаже рекламы по выгодной для нас цене, – пояснил Виталий.

Ситуация с Роскомнадзором сначала фактически остановила рынок раскрутки Telegram, но потом привела к взрывному росту.

– Когда вышла информация о блокировке, заказчиков стало меньше, они взяли паузу и ждали, но после информации о том, что Дуров будет сотрудничать, мы получили моментальный рост числа заказов — работа есть всегда, – пояснил Сергей.

Чат-боты

Бот-платформа в Telegram существует уже более двух лет. За исключением простых информационных чат-ботов, которые просто рассылают статьи изданий или сообщают о погоде или курсах валют, есть те, которые ищут авиабилеты или прокладывают маршруты по пробкам. Это сложный продукт, который разрабатывают профессиональные программисты.

Новосибирцы Алексей Дынько и Вадим Щелчков три месяца назад открыли студию  разработки чат-ботов для бизнеса Alpha. В штате студии работает четыре человека, а на отдельные проекты привлекаются фрилансеры. Как рассказал «Фонтанке» Дынько, производство ботов довольно ресурсоемкое, много сил уходит на проектирование бота, составление технического задания и его утверждение.

– Чат-ботов у нас заказывают владельцы и маркетологи средних и крупных компаний, а также ивент- и маркетинговые агентства, – рассказал Дынько. – Боты помогают компаниям проводить опросы, информировать пользователей о своих товарах и акциях. Из-за своей функциональности в Telegram можно делать и сложные системы, вроде сервиса по подбору спецтехники или программы для подбора врачей по вызову (наши последние проекты).

Цены на разработку начинаются от 15-20 тысяч за простого чат-бота, в котором можно делать цепочки вопросов, и доходят до 50-100 тысяч за бота, который работает одновременно и в Viber, Facebook и VK.  

Выручку своей студии Алексей раскрывать не стал. Но отметил, что на рынке чат-ботов можно в среднем получать 500 тысяч — 1 млн рублей выручки в месяц и даже больше. При этом  чистая прибыль бизнеса не будет опускаться ниже планки в 60%. Расходы составляют в основном налоги, зарплаты сотрудникам, оплата за программное обеспечение, Интернет и аренду серверов.

– Сейчас рынок чат-ботов в России только зарождается. Запросов по разработке ботов в "Яндексе" и Google в 7-10 раз меньше, чем, например, по разработке промосайтов, и 90% входящих обращений из Москвы. Есть заказчики из Петербурга, Новосибирска, Ижевска, – пояснил Алексей. – Конкуренция растёт быстро: каждую неделю в поисковиках появляются новые сайты по разработке ботов, наш сайт и наше промовидео копировали несколько раз. На данный момент мы насчитали около 30 прямых конкурентов плюс сервисы-конструкторы простейших ботов.

Конфликт с Роскомнадзором подстегнул и рынок ботов. Заказов стало больше, студии даже пришлось отключать некоторые рекламные каналы. Но стало больше и вопросов от заказчиков.

– Люди спрашивали, например, «что нам делать, если Telegram заблокируют?», «есть ли смысл начинать разработку при угрозе блокировки?». Как мы и предполагали, Telegram не заблокировали, а большое количество статей в Интернете и сюжетов на ТВ послужило рекламой мессенджеру, теперь даже моя бабушка знает, что такое Telegram, – добавил Алексей.

Илья Казаков,
«Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (2)
lyolik
30 июня 2017 г. 17:08
Одномк мне всё это не нужно, и я пользуюсь только мессенджером для общения?
KaterinoKaterino
30 июня 2017 г. 16:47
Дуров молодец, умеет человек зарабатывать.
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