Химическая атака на «Магнит»

Отравление фреоном сотрудников «Магнита» в Московском районе произошло во исполнение распоряжения Горжилинспекции. Трубы холодильной установки перерезал местный ЖКС, жильцам мешал шум и запах.

Разумеется, ведомство не приказывало никого накачивать газом — однако блоки кондиционирования со стены убрать было нужно. Что, не дожидаясь штрафов, и сделал жилкомсервис. Кто не спрятался — ЖКС не виноват.

Газ фреон-404 скопился на полу в торговом зале «Магнита» на Кузнецовской улице, дом 15, около 15 часов 27 июня. Неладное предположили, когда обратили внимание на необычное поведение директора и двоих продавцов: врачи описывают действие фреона на организм человека как наркотическое.

Состояние пострадавших первоначально определили как средней тяжести, но уже к вечеру они пришли в себя и были выписаны из стационара. Остальным работникам и посетителям повезло. Фреон значительно тяжелее воздуха, и он скопился в полуподвальных помещениях магазина, не затронув торговый зал.

Источник был очевиден – холодильная установка. Причина утечки хладагента тоже оказалась на виду: трубки, по которым фреон подводился к блоку, установленному на наружной стене, были явно обрезаны. Предположение, что это могли сделать прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС, не оправдались. Как рассказали «Фонтанке», помощь спасателей вообще не понадобилась.

Первой к «Магниту» на Кузнецовской улице приехала полиция. Часа за полтора до отравления. Как сообщили изданию в УМВД по Московскому району, около 13 часов вызов поступил от директора магазина, который сообщил, что шестеро неизвестных мужчин демонтируют кондиционер на наружной стене здания. При виде полиции «неизвестные» не пытались скрыться. Они оказались работниками ЖКС-3 Московского района, которые снимали оборудование, как они объяснили, согласно предписанию Горжилинспекции.

Противостояние жилищников и администрации магазина длится не один месяц. Как рассказали «Фонтанке» местные жители, собственник нежилого помещения на первом этаже дома не в первый раз сдает его в аренду сетевикам. До «Магнита» здесь работал магазин «Нетто», его блоки вообще висели со стороны двора прямо под окнами, нервируя жильцов. Новый арендатор перенес оборудование на отмостки со стороны глухой стены здания. Жильцов это не устроило — по их словам, установки все равно шумели, в некоторых квартирах наблюдался неприятный запах, к делу привлекали Роспотребнадзор и районный суд.

В итоге Горжилинспекция выдала предписание жилкомсервису устранить нарушение до 25 апреля. Жилищники вступили в переговоры с администрацией магазина и, как рассказали «Фонтанке», даже писали обращение в краснодарский офис «Магнита». Ретейлер, в свою очередь, просил повременить, чтобы не погубить все продукты в магазине. Жилкомсервис внял этим просьбам, а ГЖИ продлила срок исполнения предписания до 25 июля. Две недели назад представители ЖКС и районной администрации в очередной раз предложили арендатору самому убрать блоки с территории общедомового пользования. На это магазин пообещал узаконить оборудование до 1 сентября. В ЖКС, который один раз избежал штрафа от ГЖИ и не надеялся на такую удачу вновь, восприняли это как издевку.

«Провода мы все отсоединили технологическим образом, а трубку перерезали, – подтверждают инженеры жилкомсервиса. – Трубки паяные, и даже если бы «Магнит» это делал сам, принцип был бы тот же. Установки, само собой, перед этим отключили, из системы стравливали оставшийся газ». Объединенные борьбой с холодильным шумом жильцы и сотрудники ЖКС не верят, что фреон действительно мог пойти в подвал, звучит слово «инсценировка». «Это порошкообразный газ, прекрасно видно, куда он уходит, – говорит инженер производственно-технического отдела. – Офис-то у них в соседнем доме, так что многочисленная группа поддержки там образовалась быстро, много пришлось выслушать в свой адрес».

Сейчас блоки перенесли в подвал. Жилищники утверждают, что это тоже общедомовое имущество и для системы кондиционирования к тому же не подходит — до поры до времени выручает только холодное лето. Между тем полиция продолжает проверочные мероприятия, устанавливая все обстоятельства произошедшего. «Фонтанка» направила запрос администрации торговой сети, ответ пока не получен.

Денис Коротков, Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»