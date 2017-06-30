«Петербургская Недвижимость» признана риэлтором года по версии Urban Awards 2017

Компания «Петербургская Недвижимость» получила премию Urban Awards 2017 в номинации «Риэлтор года». Торжественная церемония вручения наград состоялась 29 июня в Санкт-Петербурге при поддержке комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга и комитета по строительству Ленинградской области.

Премия Urban Awards, учрежденная в 2009 году, вручается за достижения в строительстве жилой недвижимости и создана для распространения передового опыта в девелопменте, архитектуре, маркетинге и управлении недвижимостью. Для определения номинантов и лауреатов Urban Awards ежегодно создается независимая экспертная комиссия, состоящая из самых опытных и влиятельных профессионалов недвижимости.

Отметим, что «Петербургская Недвижимость» неоднократно становилась лауреатом самых престижных профессиональных конкурсов и занимала первую строчку в рейтингах общероссийского масштаба. Так, в июне 2017 года компания возглавила Всероссийский бизнес-рейтинг в Северо-Западном регионе и признана организацией с высшим уровнем надежности.

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