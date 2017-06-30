Кириллов: На «Алых парусах» не задержали ни одного выпивающего школьника

О положительных результатах воспитательной работы среди выпускников на празднике «Алые паруса» рассказал в пятницу, 30 июня, вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов.

«На «Алых парусах» не было задержано ни одного выпивающего школьника. Представляете? Это говорит о том, что была проведена работа среди учащихся, выпускников на тему того, что если праздник, необязательно напиваться», – заявил чиновник.

Напомним, что мусорили выпускники также меньше. Вместо прошлогодних 715 кубометров мусора в этот раз по итогам праздника вывезли 645 кубометров.