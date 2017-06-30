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17:36 30.06.2017
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30.06.2017 15:33

Президент продлил продуктовое эмбарго на полтора года

Документ о продлении контрсанкций до 31 декабря 2018 года за подписью президента Владимира Путина появился на официальном портале правовой информации днем 30 июня.

Планы продолжить санкционное противостояние между ЕС и США накануне анонсировал Дмитрий Медведев. Решение было принято вслед за тем, как Евросоюз продлил на полгода антироссийские санкции, срок действия которых истекал в конце июля 2017 года. Санкции против Крыма продлены еще на год.

Справка:

Евросоюз и США приняли несколько решений о санкциях в отношении России в конце июля 2014 года в связи с ситуацией вокруг Украины. Санкции продлеваются ежегодно. В 2017 году они истекали 23 июня и были продлены до 31 января 2018 года.

В ответ Кремль осенью 2014 года запретил импорт некоторых категорий продовольствия, в том числе сыров, мяса, птицы, овощей и фруктов из стран, которые ввели санкции против РФ.

С лета 2015 года партии продуктов, которые пытаются ввезти в Россию в обход санкций, уничтожаются на границе.


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Российский лизинговый рынок на фоне общего оживления экономики демонстрирует устойчивый рост: за 2016 год его объем, по оценкам аналитиков RAEX, увеличился на 36% и достиг 742 млрд рублей, при этом лизинговый портфель составил 3,2 трлн рублей.
УБРиР
26.06.2017 15:45
УБРиР запустил универсальную карту для бизнеса
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил для предпринимателей компактный инструмент для работы с наличными деньгами предприятий — универсальную карту для бизнеса.
www.are.fi
19.06.2017 17:14
Аre Россия займется обслуживанием инженерных систем «Ленты»
После приобретения зданий гипермаркетов «К-Руока» у финской компании Kesko российский ритейлер «Лента» доверил техническое обслуживание инженерных систем своих новых объектов компании Are Россия, которая ранее выполняла эти же работы для предыдущего владельца.
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