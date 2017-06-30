Кириллов ответил британским СМИ: Петербург — безопасный город

Вице-губернатор Владимир Кириллов ответил британскому изданию The London Weekly, написавшему накануне, что в Петербурге за пределами центральных улиц европейцам следует опасаться за свое здоровье и даже жизнь.

«Я каждый день получаю сводку по городу от правоохранительных органов, и я не слышал, чтобы где-то у нас грабили и убивали, – заявил в ходе пресс-конференции 30 июня чиновник. – Естественно, у нас, как и в любой городской среде, есть правонарушения, в том числе и уголовные. Но если брать, допустим, анализ по неделям, то во время проведения Кубка конфедераций преступность значительно снизилась. Не могу сказать на сколько точно, но она снизилась. Могу ли я сказать, что Петербург – это безопасный город?» – подчеркнул вице-губернатор.