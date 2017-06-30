«Цивилизация» и «Русский дом» стали победителями Urban Awards 2017

На торжественной церемонии награждения финалистов премии Urban Awards 2017 в Санкт-Петербурге «Группа ЛСР» получила сразу две награды. Элитный жилой дом «Русский дом» стал победителем в номинации «Лучшая архитектурная концепция». В номинации «Лучший проект комплексного развития территории» победил жилой комплекс «Цивилизация».

Впервые ежегодная премия в сфере недвижимости Urban Awards прошла именно в Санкт-Петербурге, которая собрала ведущих игроков рынка недвижимости города. Организаторы премии и конкурсное жюри отметили проекты «Группы ЛСР» знаком наивысшего качества.

Жилой комплекс «Цивилизация» по праву заслужил награду в своей номинации. Это один из наиболее ярких примеров комплексного освоения территорий среди всех проектов «Группы ЛСР». Комплекс, строящийся на Октябрьской набережной, имеет градообразующее значение. Эта масштабная реновация территории в непосредственной близости от исторического центра. Данная часть города будет полностью преобразована для комфортного проживания людей, а концепция проекта соединила в себе современные технологии строительства и передовые тенденции в организации жилого пространства.

В номинации «Лучшая архитектурная концепция» уверенную победу одержал элитный «Русский дом», созданный по проекту петербургской архитектурной мастерской «Евгений Герасимов и партнеры», известной авторством множества успешных жилых проектов Северной столицы. Амбициозная архитектура здания вкупе с оригинальной фасадной отделкой в неорусском стиле раннего модерна позволят жилому дому стать ярким событием в архитектурно-строительной истории Санкт-Петербурга.

Премия Urban Awards создана в 2009 году для определения достижений жилой городской недвижимости России, продвижения современных стандартов и распространения передового опыта в девелопменте, строительстве, архитектуре, маркетинге и управлении недвижимостью, а также повышения качества инфраструктуры и городской среды. Объекты-лауреаты UrbanAwardsполучают статус «Лучший объект года» в соответствующей номинации и тем самым подтверждают соблюдение самых строгих стандартов на рынке жилья.

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