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30.06.2017 15:03

Рабочий автозавода в Шушарах сломал начальнику челюсть и выбил зубы

Начальнику участка петербургского автозавода в Шушарах потребуется помощь хирурга и услуги стоматолога после общения с подчиненным. В ходе конфликта работник заставил руководителя замолчать ударом по лицу.

Как сообщили в городском управлении Росгвардии 30 июня, накануне утром наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны отправился на завод в Колпинском районе. По данным «Фонтанки», речь идет о предприятии по сборке автомобилей марки «Тойота». Помощь Росгвардии понадобилась, чтобы утихомирить 29-летнего рабочего, который поскандалил с 32-летним начальником участка, выбил ему зубы и сломал челюсть. Что стало причиной конфликта, неизвестно.

Буйного заводчанина задержали и доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


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