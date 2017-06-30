ВЦИОМ: Россияне считают Акинфеева лучшим игроком сборной на Кубке конфедераций

Нелепая ошибка вратаря сборной России по футболу в матче с командой Мексики не повлияла на впечатления российских болельщиков от его игры. Фанаты уверены, что именно Игорь Акинфеев лучше всех сыграл на Кубке Конфедераций.

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, которые были опубликованы 30 июня, уже после того, как Россия потеряла свой шанс на выход в полуфинал Кубка Конфедераций, за своих болели 69 процентов россиян. Ещё 23 процента отдали свои симпатии португальцам, а команду Германии поддержали 16 процентов болельщиков.

Проигрыш сборной РФ не смог поколебать веру российских фанатов, и 6 процентов опрошенных упорно продолжали настаивать, что победу в турнире одержит именно Россия.

Из тех, кто следит за матчами Кубка Конфедераций, 12 процентов респондентов назвали лучшим игроком национальной сборной её капитана – Игоря Акинфеева. Второе место занял нападающий Федор Смолов, но его игру оценили только 5 процентов болельщиков. На третьем, с 4 процентами голосов, оказался полузащитник Юрий Жирков, которого удалили в игре с мексиканцами.

Сильнейшей сборной на Кубке конфедераций жители России считали португальцев. На момент проведения опроса они ещё не проиграли чилийцам, и первенство в турнире им прочили 24 процента опрошенных. Вторым фаворитом в глазах наших сограждан стала Германия. Практически каждый пятый (19 процентов) уверен, что победа будет за ней.

Смотреть финальный матч, в котором сыграют команды Чили и ФРГ, собираются 35 процентов опрошенных. Точно не будут следить за финалом 42 процента сограждан, а ещё 20 пока не уверены, что стоит смотреть игру.

Социологи выяснили, что россияне признают значимость проведения в стране таких масштабных мероприятий. В основном, потому что это повышает статус России на мировой арене (42 процента) и является толчком для развития спортивной инфраструктуры (39 процентов). Так или иначе, за играми Кубка конфедераций следила треть жителей страны (32 процента). При этом с 2005 года интерес к футболу в стране заметно снизился. 56 процентов заявили, что этот вид спорта им не интересен, двенадцать лет назад безразличных было 43 процента.