Пока Москву затапливает, в Петербурге ветром валит деревья

Природные катаклизмы наблюдаются в европейской части России 30 июня. В Москве, Твери, Пскове и других городах гроза и сильный ливень. В Петербурге дождя пока нет, но сильный ветер повалил уже несколько деревьев.

Как сообщают очевидцы, в Северной столице начался «древопад». Так, в социальной сети «ВКонтакте» петербуржцы выложили несколько фото поваленных кленов: два дерева придавили машины — на 10-й Советской улице и на Серебристом бульваре. Возле шестого дома по Оборонной улице обломанные ветки лежат на проезжей части, на Варшавской улице возле 108-го дома также обошлось без поломанного транспорта и пострадавших.

Об усилении ветра петербуржцев накануне предупреждали в МЧС.