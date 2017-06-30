Кириллов: Город не получает доходов от продаж во время Кубка конфедераций

Вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов рассказал об отсутствии прямой финансовой выгоды от проведения Кубка конфедераций.

«Промежуточных данных о доходах, полученных от продажи билетов и атрибутики турнира, пока нет. Но эти все доходы все равно пойдут в ФИФА, бюджет Петербурга от них все равно ничего не получит», – подчеркнул Кириллов.

"Фонтанка" уже писала о сомнениях петербургского бизнеса в том, что он сможет заработать на кубке.

Напомним, в Петербурге на текущий момент прошло три матча группового этапа, включая матч-открытие. В воскресенье, 2 июля, в Северной столице также пройдет финал Кубка конфедераций Германия – Чили. Как ранее заявил Владимир Кириллов, на стадионе «Санкт-Петербург» ожидается аншлаг.