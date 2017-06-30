СМИ: МИД Украины решает, пускать россиян в страну по визам или не пускать совсем

Украина готова закрыть границу на замок от россиян, если того потребует политическая ситуация. В период «оттепелей» визиты граждан России предлагается усложнить биометрическими паспортами или необходимостью получить визу.

Директор политического департамента министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев сообщил об этом 30 июня на пресс-конференции в Киеве. Как передают его слова СМИ, сейчас вопрос прорабатывается и каких-то конкретных решений пока нет. Одним из вариантов может быть запрет на вьезд для некоторых категорий граждан или же абсолютный запрет для всех россиян, если это будет необходимо с точки зрения национальной безопасности.

Напомним, о том, что на территорию Украины россиян будут пускать по биометрическим паспортам, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. В России предложили аналогичные ответные меры.