На Витебском устроили свалку размером с 12 футбольных полей

Свалку размером с дюжину футбольных полей устроили предприимчивые коммерсанты в Пушкинском районе Петербурга. Масштабы экологического бедствия впечатлили проверяющих, которые приехали с инспекцией в ночь на 30 июня.

Как сообщили в комитете по природопользованию Смольного, «площадь нелегальной свалки на Витебском проспекте составила почти 8 га, то есть 80 000 кв. м. Площадь футбольного поля, согласно требованиям FIFA, – 7140 кв. м».

«Таким образом, организаторы свалки завалили отходами 4-го и 5-го классов опасности земли, предназначенные для сельскохозяйственного использования, размером в 12 футбольных полей, – отметили чиновники. – На свалке был организован также отбор и вывоз металлолома».

В момент прибытия инспекции восемь грузовиков разгружали мусор, который ровнял бульдозер. Позже приехали еще три. Всю технику изъяли сотрудники правоохранительных органов, а водители получили административные протоколы.

Организатором нелегального бизнеса комитет называет ООО «ИмпериалЭкоСервис», руководство которого получило дело об административном правонарушении. Прием отходов коммерсанты прикрывали необходимостью проведения работ по восстановлению нарушенных земель, которые изначально предназначались для сельского хозяйства.