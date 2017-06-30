Суд оставил Бачевского ректором университета им. Бонч-Бруевича

Сергей Бачевский, которого обвиняют в превышении должностных полномочий, остается в должности ректора Университета им. Бонч-Бруевича и проведет под домашним арестом еще два месяца.

Невский районный суд, рассмотрев ходатайство ФСБ 30 июня, не нашел оснований для временного отстранения Бачевского от должности ректора университета. Срок домашнего ареста главе университета продлили, но не на 4 месяца, как того просило следствие, а на два – до 4 сентября.

Защитники Бачевского по-прежнему намерены добиваться изменения меры пресечения для ректора. Если раньше адвокаты просили суд о подписке о невыезде, то теперь защита просила суд отпустить ректора под залог. Сегодняшнее решение о продлении ареста они собираются обжаловать в горсуде.

Отметим, сегодня, 30 июня, в университете должны официально объявить о внезапном увольнении директора департамента экономики Анатолия Бонюшко. На этой неделе куратор финансового блока Бонюшко подал заявление об уходе по собственному желанию.