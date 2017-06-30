На сотрудницу центра «Э» напали на выходе из здания полиции

Женщина-оперативник «экстремистского» отдела полицейского центра «Э» заявила о нападении на нее и угрозах со стороны родственников петербуржца, которого она год назад задержала.

Как стало известно «Фонтанке», 30 июня, около 11.30, сотрудница полиции выезжала из здания управления собственной безопасности УСБ на улице Жукова, когда дорогу ее автомобилю преградила другая машина. Из салона, по предварительным данным, вышел отец молодого человека, задержанного сотрудницей центра «Э» за нападение на музыкантов в центре Петербурга год назад.

По предварительной информации, мужчина стал угрожать женщине расправой, бить по ее машине, пытаться открыть двери транспортного средства или разбить окно. Оперативнице пришлось вызвать подмогу. Увидев выходивших из здания дежурных, нападавший ретировался. Сейчас ведется его поиск. Сама сотрудница написала заявление коллегам.

Отметим, что и в УСБ женщина с напарником была из-за дела о нападении. По предварительной информации, силовики давали объяснения по жалобе родителей, которые обвинили их в получении взятки за благополучный исход дела для сына.

Напомним, что двое музыкантов были избиты в мае 2016 года на углу улицы Восстания и Невского проспекта. По версии следствия, молодой человек и его знакомая посчитали, что пара в своих желтых штанах и с альтернативными причёсками похожа на антифашистов. Дело возбуждено по статье «побои». При этом парень только недавно вышел из колонии после срока за хулиганство – он, как посчитал суд, напал на 14-летнего уроженца Азербайджана в парке Победы летом 2016 года. Следствие квалифицировало деяние как хулиганство.