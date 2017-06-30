Столичная "Атлантида" в фотоподборке "Фонтанки"

Грозовой фронт, прозванный особо тревожными СМИ "новым всемирным потопом", накрыл столичный регион днем 30 июня.

По данным метеорологов, ожидается, что за сутки в Москве может выпасть едва ли не месячная норма осадков, такого ливня в столице не было 30 лет. Проливной дождь сопровождается шквалистым ветром, в результате падения дерева, по предварительной информации, уже пострадал человек.

"Фонтанка" предлагает вам посмотреть, как выглядит "супергроза" и как столичные жители справляются с реками на дорогах:

Публикация от Дневник 📕 "Ольга Петерс" (@olgapeters) Июн 30 2017 в 3:21 PDT

Зачем мы сюда поехали???😱 нам срочно нужна лодка🛶 #потоп #москва #ппц #today #car Публикация от Natalia (@asha_ko) Июн 30 2017 в 3:32 PDT

Публикация от Maria (@mash_tt) Июн 30 2017 в 4:02 PDT

Публикация от Aleksey Telbuxov (@telbuxov_official) Июн 30 2017 в 4:00 PDT

Не выходи из комнаты. #гроза Публикация от Иван Прозоров (@prozorrov) Июн 30 2017 в 3:57 PDT

Возьму лодку на прокат. #лето2017 #гроза #град Публикация от N a t a l i a Z u b k o v a (@zubkovskaja) Июн 30 2017 в 3:50 PDT

Публикация от Пилатес На Реформере (@luzin_airfit) Июн 30 2017 в 4:10 PDT