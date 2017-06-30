Столичная "Атлантида" в фотоподборке "Фонтанки"
Грозовой фронт, прозванный особо тревожными СМИ "новым всемирным потопом", накрыл столичный регион днем 30 июня.
По данным метеорологов, ожидается, что за сутки в Москве может выпасть едва ли не месячная норма осадков, такого ливня в столице не было 30 лет. Проливной дождь сопровождается шквалистым ветром, в результате падения дерева, по предварительной информации, уже пострадал человек.
"Фонтанка" предлагает вам посмотреть, как выглядит "супергроза" и как столичные жители справляются с реками на дорогах: