На Алтае подросток лишился рук, спасая котенка

В Алтайском крае 16-летний подросток получил тяжелейший электрический ожог, спасая котенка. Медикам пришлось ампутировать парню руки.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Алтайскому краю 30 июня, узнавшего о происшествии из сообщений в СМИ, по ним начали доследственную проверку.

Местная пресса пишет, что 9 июня мальчик спасал зверька, находившегося на дереве. Для этого он попытался пройти по металлической трубе, проходящей от заброшенной бойлерной к дереву, и случайно задел провода линии электропередачи, находящиеся над трубой. Подросток получил обширные ожоги и был доставлен в больницу, где ему пришлось отрезать предплечья обеих рук.

Следствие проверит, при каких обстоятельствах ребенок получил термические ожоги, и даст правовую оценку действиям лиц, ответственных за эксплуатацию электросетей.