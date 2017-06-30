На финал Кубка конфедераций в Петербурге продано уже 50 тысяч билетов

О темпах продажи билетов на финал Кубка конфедераций рассказал журналистам вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов. Игра пройдет в Северной столице в воскресенье, 2 июля.

«На сегодняшний день на финал продано уже 50 тысяч билетов. Плюс 3 тысячи билетов были распространены среди социально не защищенных слоев населения города и 1500 тысячи – в Ленобласти. Так что стадион будет забит», – подчеркнул Кириллов.

Напомним, в финале сыграют Германия и Чили.

Стадион «Санкт-Петербург» вмещает 68 тысяч зрителей. Лучшую посещаемостью продемонстрировал матч заключительного тура группового этапа Кубка конфедераций – Новая Зеландия – Португалия, который посетили 56 290 зрителей.