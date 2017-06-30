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30.06.2017 14:06

Счетная палата: СПбГУ неэффективно потратил полмиллиарда

Результаты оценки финансовой деятельности Санкт-Петербургского государственного университета за предыдущий год Счетной палатой РФ оказались неутешительными. В ведомстве посчитали, что вуз неэффективно распорядился 550 тыс. рублей.

Как сообщается на сайте Счетной палаты 30 июня, СПбГУ потратил в 2016 году 175,8 млн рублей на разработку проектной документации на 5 объектов капитального строительства, но не запланировал никаких работ на них на ближайшие три года. На 377,89 миллиона университет закупил медицинское оборудования, которое не использовал.

В отчетности университета за 2016 год нашли и другие недочеты. Например, уже эксплуатируемые здания по документам значатся как недостроенные, в отчетности нет 47 объектов, на которые вуз получил патенты.

«В ходе проверки установлено, что планирование расходов в СПбГУ осуществляется на низком уровне», – отмечается в пресс-релизе. Так, в течение года в график закупок было внесено 153 поправки, и в итоге количество конкурсов выросло с четырех до 923.

Заключив договора на организацию питания студентов, университет предоставил пяти компаниям 33 помещения без согласования с их собственником и не заключив договор аренды.

На сайте университета 24 апреля по поводу проверки сказано, что «существенных замечаний по итогам всестороннего ознакомления с работой СПбГУ у Счётной палатой нет». Также отмечается, что используемые вузом финансовые алгоритмы излишне «либеральны» и «нуждаются в существенном ужесточении, прежде всего в части контроля за использованием финансовых ресурсов».

«Фонтанка» запросила комментарий университета.


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