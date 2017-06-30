Сарсания опроверг слухи об интересе «Зенита» к Смолову
Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал прессе о возможности трансфера нападающего сборной России Федора Смолова из «Краснодара» в петербургский футбольный клуб.
«Мы не делали никакого предложения по Смолову. Информация о том, что он может перейти в «Зенит», что мы делали какие-то предложения, не соответствует действительности», – цитирует Сарсанию еженедельник «Футбол» 30 июня.
Ранее сообщалось, что «Зенит» может перехватить Смолова у московского «Спартака», заплатив за него за 30 млн евро.
Справка:
В летнее трансферное окно «Зенит» пополнили полузащитники Кристиан Нобоа (из «Рубина»), Дмитрий Богаев («Тосно»), Далер Кузяев («Ахмат»), Александр Ерохин («Ростов»), защитник Денис Терентьев («Ростов») и нападающий Дмитрий Полоз («Ростов»). Продолжаются переговоры с полузащитником Леандро Паредесом («Рома»). Официально покинули «Зенит» защитник Николас Ломбертс (теперь в «Остенде»), полузащитник Мигель Данни («Славия»). Ранее сообщалось, что в аренду в «ПАОК» уйдет полузащитник Роберт Мак.