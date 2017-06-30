Сарсания опроверг слухи об интересе «Зенита» к Смолову

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал прессе о возможности трансфера нападающего сборной России Федора Смолова из «Краснодара» в петербургский футбольный клуб.

«Мы не делали никакого предложения по Смолову. Информация о том, что он может перейти в «Зенит», что мы делали какие-то предложения, не соответствует действительности», – цитирует Сарсанию еженедельник «Футбол» 30 июня.

Ранее сообщалось, что «Зенит» может перехватить Смолова у московского «Спартака», заплатив за него за 30 млн евро.