RBI вновь признан лучшим в бизнес-классе

Холдинг RBI (входят компании RBI и «Северный город») вновь подтвердил свой статус лидера на петербургском рынке недвижимости бизнес-класса, второй год подряд одержав победу на престижном профессиональном конкурсе Urban Awards.

Проект RBI «Дом у Невского» признан лучшим строящимся жилым комплексом 2017 года в сегменте бизнес-класса по Санкт-Петербургу. В 2016 г. аналогичную победу одержал проект «Петровская ривьера», а дом «Четыре горизонта» был назван «Жилым комплексом года в бизнес-классе (Санкт-Петербург)».

Второй год подряд становится финалистом Urban Awards и другой проект Холдинга RBI – жилой комплекс Ultra City на Комендантском проспекте (реализуется под брендом «Северный город»). Пройдя строгий отбор экспертного жюри, предоставив всю необходимую документацию, подтвердив качество строительства и тщательную проработку концепции проекта, Ultra City вошел в пятерку лучших строящихся жилых комплексов комфорт-класса.

Urban Awards – далеко не единственная премия, которой удостаиваются объекты Холдинга RBI. В 2016 году дом «Собрание» на Петроградской стороне был признан лучшим проектом бизнес-класса на конкурсе «Доверие потребителя». Два жилых комплекса – «Таврический» на пр. Чернышевского и «Четыре горизонта» на Свердловской наб. – включены в «Белую книгу» Всемирного клуба петербуржцев.

RBI

«Дом у Невского» – камерный дом в историческом центре Петербурга, строящийся на Полтавской улице, в 250 метрах от Невского проспекта, возле живописного Феодоровского собора. Фасад дома выдержан в спокойном неоклассическом стиле, характерном для архитектуры исторического Петербурга. В доме 206 квартир бизнес-класса площадью от 39 до 128 кв. метров, включая квартиры с террасами, в том числе расположенными на крыше дома. Проектом предусмотрен подземный отапливаемый паркинг. Во дворах-курдонерах будут разбиты зеленые скверы, удобные для отдыха детей и взрослых. Сегодня на стройплощадке ведется устройство монолитных конструкций на уровне подземной автостоянки. Дом сдается во 2 квартале 2019 года

Справка о Холдинге RBI