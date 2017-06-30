ЦИК рекомендовал новому составу Горизбиркома назначить Панкевича председателем

Центральная избирательная комиссия рекомендовала новому составу Санкт-Петербургской избирательной комиссии назначить председателем Виктора Панкевича. Глава ЦИК Элла Памфилова на заседании 30 июня отметила его работу на этом посту.

По словам Памфиловой, действующий глава ГИК "чётко реализует постановленные задачи, такие как обучение, очищение и кадровая ротация избирательной системы".

Отметим, что ранее губернатор Петербурга и Законодательное собрание сформировали новый состав избирательной комиссии. Он обновился больше чем наполовину.

Ранее Памфилова давала негативные оценки выборам-2016 в Петербурге, а также критиковала Панкевича во время их проведения.