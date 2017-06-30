Сыновья Данни покинут Академию «Зенита»

Сыновья бывшего футболиста «Зенита» Данни Бернарду и Франсишку покинут академию петербургского клуба.

Об этом 30 июня сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на федеральные информагентства.

«Мы покидаем Санкт-Петербург и переезжаем в Прагу, – цитирует издание супругу Данни Петру Гомеш. – Дети не будут продолжать занятия в структуре «Зенита», их уже ждут в футбольной школе «Славии». Информация в интернете о том, что Бернарду и Франсишку останутся в Петербурге в футбольном интернате, не соответствует действительности».

Напомним, 27 июня 33-летний капитан «Зенита» Мигель Данни на правах свободного агента официально перешел в чешскую «Славию».

Данни играл за «Зенит» с 2008 года. За девять лет провел 257 матчей и забил 68 голов. Болельщики из Северной столицы России попрощались с португальцем 15 июня 2017 года. За несколько дней до этого руководство клуба решило не продлевать с ним контракт.