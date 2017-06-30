Setl City приступила к основному этапу строительства 8 корпуса ЖК «GreenЛандия 2»

Еще
15:05 30.06.2017
Пришлите свою новость!
15:03
Рабочий автозавода в Шушарах сломал начальнику челюсть и выбил зубы
14:59
ВЦИОМ: Россияне считают Акинфеева лучшим игроком сборной на Кубке конфедераций
14:54
Пока Москву затапливает, в Петербурге ветром валит деревья
14:49
СМИ: МИД Украины решает, пускать россиян в страну по визам или не пускать совсем
14:47
Кириллов: Город не получает доходов от продаж во время Кубка конфедераций
14:45
Столичная "Атлантида" в фотоподборке "Фонтанки"
14:41
На Витебском устроили свалку размером с 12 футбольных полей
14:38
Суд оставил Бачевского ректором университета им. Бонч-Бруевича
14:33
На сотрудницу центра «Э» напали на выходе из здания полиции
14:27
На Алтае подросток лишился рук, спасая котенка
14:20
На финал Кубка конфедераций в Петербурге продано уже 50 тысяч билетов
14:06
Счетная палата: СПбГУ неэффективно потратил полмиллиарда
13:42
Сарсания опроверг слухи об интересе «Зенита» к Смолову
13:36
ЦИК рекомендовал новому составу Горизбиркома назначить Панкевича председателем
13:31
Сыновья Данни покинут Академию «Зенита»
13:22
«Аэрофлот» обошел Lufthansa по перевозкам из Европы в Азию
13:15
В Херсонской области задержали двух пограничников ФСБ РФ
12:52
Правительство России предложило повысить акцизы на сигареты через год
12:50
«Открытая карта»: «Шерлок Холмс», Петербург Балабанова и три веломаршрута
12:44
Петербуржцы перечислили на капремонт почти 2 млрд рублей
12:40
Петербург начал готовиться к Новому году
12:27
Финляндия в июле отметит в Петербурге столетие своей независимости
12:10
Концерт в «Лендоке» собрал более 50 тыс. рублей для «Ночлежки»
12:06
Оргкомитет рекомендует приехать на финал Кубка конфедераций за 2 часа до начала
11:52
Порезавший детей и жену петербуржец получил уголовное дело о покушении на убийство
11:40
Павильон Аничкова дворца временно остался без чугунной «охраны»
11:39
Московская супергроза может задеть Петербург
11:33
Водитель Mercedes ограбил АЗС в Петербурге: минус 4 огнетушителя
11:23
Мода на террор
11:20
Парламент Германии проголосовал за полную легализацию гей-браков
11:11
В Чили проверяют врачей, смотревших матч Кубка конфедераций во время операции
11:06
«Площадь Восстания» открыта после проверки
11:00
В ДТП на Киевском шоссе тяжелые травмы получили двое детей
10:59
Милонов торопит Полтавченко с реновацией «хрущёвок» в Петербурге
10:45
Бренд Stockmann останется в России до 2023 года
10:36
«Площадь Восстания» и переход на «Маяковскую» закрыты
10:30
Маляры из Литвы и Белоруссии подожгли петербурженке квартиру, забрав ордена с золотом
10:21
На базе отдыха в Решетниково поймали насильника
10:15
Производителя косметики в Петербурге привлекли по уголовному делу из-за сточных вод
10:09
МВД хочет создать телеканал для мигрантов
10:03
На Обводном сломанный светофор спровоцировал ДТП с перевертышем
09:57
В вестибюль «Проспекта Просвещения» будет сложно войти из-за модернизации эскалаторов
09:49
США потребовали ужесточить проверку пассажиров в московских аэропортах
09:41
Петербуржец оказался в реанимации после удара током в офисе
09:33
Жителей Ленобласти задержали под Псковом с окровавленными мешками и веревками
09:25
Кабмин на полгода отложит рост акцизов на сигареты
09:24
В Петербурге умер шеф самой секретной службы ГУ МВД полковник Фролов
09:17
Петербурженка погибла при падении со второго этажа
09:09
В Японии начался первый суд по делу о взрыве на «Фукусиме»
09:01
Секстет угонщиков задержан в Петербурге
08:53
Грузчику на Броневой упала труба на голову - он в реанимации
08:45
Порошенко отказался разблокировать «ВКонтакте»
08:40
В больнице им. Раухфуса спасают изрезанных отцом детей
08:37
От вируса Petya больше всего пострадали на Украине, в Германии и Польше
08:29
Тело лысого мужчины извлекли из Финского залива
08:21
Шефа охраны СК Максименко подозревают в получении взяток элитными щенками
08:13
В полиции у главы администрации Всеволожска поднялось давление и голос
08:05
Помощница Трампа подсчитала количество фейковых новостей о связях президента с РФ
01:28
В Петербурге отметят День Достоевского
01:16
Мариинский театр представит балет «Ярославна. Затмение»
01:15
Доказывая смерть Аль-Багдади, иранские СМИ опубликовали фото неизвестного трупа трехлетней давности
01:05
Криштиану Роналду показал своих новорожденных детей
00:37
Ленобласти обещают теплый, но дождливый июль
00:22
Лёв: Это грандиозный успех для Германии
00:10
Трамп провозгласил Новую энергетическую политику США
00:01
Трамп: Украина попросила у США «миллионы тонн» угля
29/06
Япония решила отправить своего космонавта на Луну
29/06
Сенат США передал законопроект о новых санкциях против РФ в Палату представителей
29/06
«Зенит» отказался от защитника «Ромы» Маноласа
29/06
Биржи США упали
Предыдущие новости
Архив материалов
Строительство Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
30.06.2017 13:23

Setl City приступила к основному этапу строительства 8 корпуса ЖК «GreenЛандия 2»

Setl City приступила к основному этапу строительства 8 корпуса ЖК «GreenЛандия 2»
ЖК «GreenЛандия 2»

Setl City возвела фундамент 8-го корпуса ЖК «GreenЛандия 2», расположенного неподалеку от метро «Девяткино», и приступила к основному этапу строительства здания.

Корпус, состоящий из 7 секций разной этажности – от 18 до 19 этажей, рассчитан на 1564 квартиры общей жилой площадью почти 53 тыс. кв. метров. Эксклюзивным брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость».

На первом этаже первой секции будет оборудовано помещение для школы эстетического воспитания. Также внутри квартала Setl City построит общеобразовательную школу, детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс и встроенную поликлинику. Для нового корпуса застройщик возведет подземный паркинг на 45 автомобилей площадью 3048 кв. м.

ЖК «GreenЛандия 2»
ЖК «GreenЛандия 2»

Все квартиры будут передаваться дольщикам с чистовой отделкой по последним стандартам Setl City. Компания благоустроит зоны отдыха для взрослых и детей, обеспечит жителей развитой социальной и торгово-сервисной инфраструктурой – для этого в 8-м корпусе предусмотрены коммерческие помещения площадью 2917,6 кв. м. Плановый срок сдачи дома – первый квартал 2019 года.

Справка о компании «Петербургская Недвижимость» 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
RBI
30.06.2017 13:35

RBI вновь признан лучшим в бизнес-классе

Холдинг RBI (входят компании RBI и «Северный город») вновь подтвердил свой статус лидера на петербургском рынке недвижимости бизнес-класса, второй год подряд одержав победу на престижном профессиональном конкурсе Urban Awards.
ЖК «GreenЛандия 2»
30.06.2017 13:23

Setl City приступила к основному этапу строительства 8 корпуса ЖК «GreenЛандия 2»

Setl City возвела фундамент 8-го корпуса ЖК «GreenЛандия 2», расположенного неподалеку от метро «Девяткино», и приступила к основному этапу строительства здания.
«Главстрой-СПб»
30.06.2017 11:46

В ЖК «Северная долина» открыто движение автотранспорта по трем новым дорогам

Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», сообщает об открытии трех новых участков улично-дорожной сети на территории ЖК «Северная долина».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Госстройнадзор разрешил Glorax построить еще один жилой комплекс на Лиговском
Бывшие пашни совхоза «Пригородный» в Парголово застроят малоэтажками
Апелляция: Смольный расторг контракт с Инжтрансстроем недобросовестно
Новостройки Петербурга опережают Москву по объему квартир с отделкой в 3,5 раза
На Парнасе началось строительство детского сада и школы
Дольщик пытается обанкротить «Дальпитерстрой»
На водонапорной башне на Охте появились расписные шестеренки и чугунные колонны
Рейтинговое агентство S&P Global Ratings присвоило Setl Group долгосрочный кредитный рейтинг «B+»
В первом квартале в Петербурге побиты рекорды ввода элитного жилья
На улице Гастелло появится элитный жилой комплекс
С окнами на Неву. Какие дома на набережных есть в Петербурге
Как в Петербурге выбирают цвета для домов?
Зелёный квартал на Царскосельских холмах
Пять причин поселиться на набережной
Топ-10 бюджетных квартир в комфорт-классе
«Горожане», пишите Путину
Почему петербургские промзоны превращаются в лучшее место для жизни?
Дольщики «Звезды» пронеслись мимо конкурсной массы
Какие инновации нужны строительному рынку Петербурга
Будущее новостроек – за совместным проектированием
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Столичная "Атлантида" в фотоподборке "Фонтанки"

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Павильон Аничкова дворца временно остался без чугунной «охраны»

Как правильно выбрать SUP - инфографика

Новости компаний
RBI
30.06.2017 13:35
RBI вновь признан лучшим в бизнес-классе
Холдинг RBI (входят компании RBI и «Северный город») вновь подтвердил свой статус лидера на петербургском рынке недвижимости бизнес-класса, второй год подряд одержав победу на престижном профессиональном конкурсе Urban Awards.
ЖК «GreenЛандия 2»
30.06.2017 13:23
Setl City приступила к основному этапу строительства 8 корпуса ЖК «GreenЛандия 2»
Setl City возвела фундамент 8-го корпуса ЖК «GreenЛандия 2», расположенного неподалеку от метро «Девяткино», и приступила к основному этапу строительства здания.
«Главстрой-СПб»
30.06.2017 11:46
В ЖК «Северная долина» открыто движение автотранспорта по трем новым дорогам
Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», сообщает об открытии трех новых участков улично-дорожной сети на территории ЖК «Северная долина».
ГК «УНИСТО Петросталь»
30.06.2017 11:39
ГК "УНИСТО Петросталь" построит разворотное кольцо
ГК "УНИСТО Петросталь" обустроит разворотную площадку для общественного транспорта рядом с ЖК "Аннинский парк" для обеспечения транспортной доступности проекта.
«Группа ЛСР»
29.06.2017 15:21
«Группа ЛСР» ввела в эксплуатацию очередные дома жилого комплекса «София»!
Отличная новость для новоселов: готовы 11 и 17 дома жилого комплекса «София» во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.
ЖК «Невские паруса»
29.06.2017 13:07
Setl City ввела в эксплуатацию три корпуса ЖК «Невские паруса»
Setl City ввела в эксплуатацию корпуса 2.1, 2.2, 2.3 ЖК «Невские паруса» в Невском районе Санкт-Петербурга.
«Энфилд»
27.06.2017 17:32
ЖК «Энфилд» получил аккредитацию по военной ипотеке
Первый и второй строящиеся дома квартала «Энфилд» аккредитованы «Сбербанком» по программе военной ипотеки.
Ultra City
27.06.2017 13:21
«Северный город» приступил к отделке МОП в Ultra City
В ЖК Ultra City, который компания «Северный город» возводит на Комендантском проспекте, начался один из заключительных этапов строительства
«Главстрой-СПб»
27.06.2017 11:59
«Главстрой-СПб» запустил семейный квест «Строим главное»
Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», объявляет о старте семейного квеста «Строим главное».
«Эталон ЛенСпецСМУ»
27.06.2017 10:38
В Группе «Эталон» поздравили 4000-го покупателя с начала 2017 года
26 июня 2017 года в Центральном офисе Группы «Эталон» (бренд в Петербурге – «Эталон ЛенСпецСМУ») поздравили 4000-го покупателя с начала года.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.