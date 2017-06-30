Setl City приступила к основному этапу строительства 8 корпуса ЖК «GreenЛандия 2»

Setl City возвела фундамент 8-го корпуса ЖК «GreenЛандия 2», расположенного неподалеку от метро «Девяткино», и приступила к основному этапу строительства здания.

Корпус, состоящий из 7 секций разной этажности – от 18 до 19 этажей, рассчитан на 1564 квартиры общей жилой площадью почти 53 тыс. кв. метров. Эксклюзивным брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость».

На первом этаже первой секции будет оборудовано помещение для школы эстетического воспитания. Также внутри квартала Setl City построит общеобразовательную школу, детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс и встроенную поликлинику. Для нового корпуса застройщик возведет подземный паркинг на 45 автомобилей площадью 3048 кв. м.

ЖК «GreenЛандия 2»

Все квартиры будут передаваться дольщикам с чистовой отделкой по последним стандартам Setl City. Компания благоустроит зоны отдыха для взрослых и детей, обеспечит жителей развитой социальной и торгово-сервисной инфраструктурой – для этого в 8-м корпусе предусмотрены коммерческие помещения площадью 2917,6 кв. м. Плановый срок сдачи дома – первый квартал 2019 года.

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»