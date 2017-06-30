«Аэрофлот» обошел Lufthansa по перевозкам из Европы в Азию

Лидером транзитного направления между Европой и Азией признан российский перевозчик «Аэрофлот». Британский аналитический ресурс Airline Network News & Analysis составил рейтинг компаний на самом конкурентном рынке мировой гражданской авиации.

О результатах исследования anna.aero департамент общественных связей группы «Аэрофлот» сообщает 30 июня. В текущем летнем сезоне крупнейший российский перевозчик стал мировым лидером по размеру провозных емкостей на дальнемагистральных евро-азиатских маршрутах, выставив 1,84 млн пассажирских кресел только в направлении «туда» и увеличив соответствующий показатель 2016 года на 12%.

Чемпион прошлого сезона, авиакомпания Lufthansa, по итогам нового исследования стала второй. Также в топ-15 вошли Turkish Airlines, Air China, British Airways, KLM, Air France и Singapore Airlines.

«Наращивание перевозок на транзитных маршрутах между Европой и Азией – один из важнейших приоритетов нашей стратегии, – заявил генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев. – Данные, приведенные в новом международном исследовании, подтверждают высокую результативность наших усилий. Для «Аэрофлота» имеет особое значение то, что лидерство завоевано нами в свободной борьбе на наиболее открытом направлении – в транзите, где конкуренция между крупнейшими игроками является крайне острой. Группа «Аэрофлот» обладает уникальными преимуществами на транзитных путях между Европой и Азией, и мы намерены в полной мере использовать свой потенциал».

Аnna.aero – четвертая британская аналитическая служба, которая дает высокую оценку деятельности «Аэрофлота». В прошлом году он стал первой российской авиакомпанией, которая получила высокий рейтинг «четыре звезды» от агентства Skytrax – главного в мире оценщика сервиса на воздушном транспорте. В текущем году ведущий независимый консультант по оценке брендов Brand Finance назвал «Аэрофлот» самым сильным брендом России, а также среди авиакомпаний мира. А ранее в этом месяце влиятельное британское агентство OAG включило «Аэрофлот» в топ-20 авиаперевозчиков мира по пассажиропотоку.