Правительство России предложило повысить акцизы на сигареты через год

Российское правительство внесло в Госдуму предложение повысить акцизы на сигареты в 2018 году не с начала года, а с 1 июля. Это поможет придержать цены на сигареты перед грядущими выборами президента.

Как передает РБК, согласно документу, большинство акцизов вырастут с 1 января 2018 года, неизменными до середины лета останутся только акцизы на сигареты и папиросы.

В отношении этой товарной группы с 1 января по 30 июня 2018 года кабинет предлагает применять действующую сейчас ставку (1562 руб. за 1 тыс. сигарет плюс 14,5% расчетной стоимости). С 1 июля 2018 года она вырастет на 10% — до 1718 руб. за 1 тыс. сигарет. Ставки акцизов на остальные товары табачной отрасли — сигары, сигариллы, нагревательный табак и т. д. — будут подняты 1 января 2018 года.

При этом законопроект предусматривает, что ставки акцизов на 2018–2019 годы будут установлены на уровне, зафиксированном в действующей редакции Налогового кодекса, а на 2020 год могут быть увеличены до 1966 руб. за тысячу сигарет.

Отметим, выборы президента России намечены на 18 марта следующего года.