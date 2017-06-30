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30.06.2017 12:44

Петербуржцы перечислили на капремонт почти 2 млрд рублей

Больше восьми миллиардов рублей перечислили петербуржцы в фонд капитального ремонта за три года. В 2017 году собрали уже порядка двух миллиардов.

Как сообщает жилищный комитет Смольного 30 июня, за пять месяцев взносы перечислили 89,5% горожан. При этом 90% собрали с владельцев квартир и 65% с собственников нежилого фонда.

Общая сумма с корректировками, которую комитет потратит на капремонт в Северной столице в 2017 году, доросла до 11,1 миллиарда рублей.

В комитете уточнили, что в Петербурге самая низкая ставка по взносам на капремонт по стране – в зависимости от типа многоквартирного дома жители платят от 3 до 4 рублей за квадратный метр.

Справка:

Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт возникла у жителей Северной столицы после официального опубликования Региональной программы капитального ремонта в феврале 2014 года. В ноябре 2014-го собственники начали получать квитанции на уплату взносов, и в фонд стали поступать первые платежи горожан, доля которых составляет около сорока процентов. Оставшиеся 60 процентов поступают из бюджета.


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