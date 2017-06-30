Петербуржцы перечислили на капремонт почти 2 млрд рублей
Больше восьми миллиардов рублей перечислили петербуржцы в фонд капитального ремонта за три года. В 2017 году собрали уже порядка двух миллиардов.
Как сообщает жилищный комитет Смольного 30 июня, за пять месяцев взносы перечислили 89,5% горожан. При этом 90% собрали с владельцев квартир и 65% с собственников нежилого фонда.
Общая сумма с корректировками, которую комитет потратит на капремонт в Северной столице в 2017 году, доросла до 11,1 миллиарда рублей.
В комитете уточнили, что в Петербурге самая низкая ставка по взносам на капремонт по стране – в зависимости от типа многоквартирного дома жители платят от 3 до 4 рублей за квадратный метр.
Справка:
Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт возникла у жителей Северной столицы после официального опубликования Региональной программы капитального ремонта в феврале 2014 года. В ноябре 2014-го собственники начали получать квитанции на уплату взносов, и в фонд стали поступать первые платежи горожан, доля которых составляет около сорока процентов. Оставшиеся 60 процентов поступают из бюджета.