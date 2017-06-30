Петербург начал готовиться к Новому году

Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга решил приготовить «сани летом» – провел конкурс на закупку украшений города к Новому году.

Как сообщает пресс-служба электронной площадки РТС 30 июня, на украшения городские власти в 2017 году потратят почти 190 миллионов рублей. Одним из ключевых элементов праздничного убранства станут световые композиции на фасаде здания Смольного, фигуры возле него и гирлянды на деревьях вокруг.

Всего в Северной столице будет установлено 39 искусственных елок, 840 светящихся конструкций, «падающий снег» повесят на сотни деревьев. Все работы должны быть закончены к 1 декабря, чтобы в течение двух месяцев горожане могли радоваться новогоднему убранству.

В прошлом году на украшение города потратили 242 миллиона рублей, в том числе купив 18 искусственных елей.