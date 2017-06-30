Оргкомитет рекомендует приехать на финал Кубка конфедераций за 2 часа до начала
Церемония закрытия Кубка Конфедераций FIFA 2017 пройдет на стадионе Крестовского острова в Петербурге 2 июля. В финале сыграют сборные Германии и Чили.
Как сообщили в оргкомитете КК-2017, церемония начнется в 19.15, но приходить любителям футбола советуют за два часа до начала, не забыв захватить билет и паспорт болельщика.
Сценарий церемонии состоит из эпизодов про историю и культуру Петербурга, историю самого Кубка Конфедераций FIFA, его победителей и участников.
Для зрителей выступят Полина Гагарина, Егор Крид и DJ Smash, а также артисты из Петербурга и Москвы. Среди них – Станислав Литвинов, артист театра «Ленинград Центр» и хореограф-постановщик открывающего церемонию номера, а также балерина, хореограф, заслуженная артистка России Вера Арбузова.
Финальный матч начнется в 21.00.
Отметим, Дворцовый мост в ночь после финала кубка будут разводить под гимн футбольного клуба «Зенит». А метро будет работать без перерыва круглые сутки.
Справка:
Кубок конфедераций начался в Петербурге 17 июня и завершится на этой неделе, 2 июля. В нем принимают участие 8 футбольных команд со всего мира. В следующем году Петербург и другие города России принимают чемпионат мира по футболу.