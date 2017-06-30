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30.06.2017 12:10

Концерт в «Лендоке» собрал более 50 тыс. рублей для «Ночлежки»

Концерт из цикла «От Моцарта до джаза», прошедший в киностудии «Лендок», собрал 57 500 рублей для благотворительной организации «Ночлежка».

Как рассказали в организации, этой суммы хватит на неделю работы «Ночного автобуса», который каждый будний вечер кормит 150 – 200 человек. Помощь проекта получают бездомные, малоимущие пенсионеры, временно безработные люди.

Пятый концерт цикла «От Моцарта до джаза» был посвящён творчеству художников и композиторов-импрессионистов Франции и Испании. О жизни и творчестве творцов рассказывала доцент Консерватории Ольга Скорбященская. Произведения Дебюсси, Равеля, Мануэля де Фальи и Альбениса исполнили артистка Мариинского театра арфистка Татьяна Репникова и пианистка Наталия Учитель.

«Наши концерты-лекции «От Моцарта до джаза» приносят пользу и слушателям, которые без усилий могут понять и полюбить классическую музыку, и нуждающимся людям, которых «Ночной автобус» спасает от голода. Спасибо всем, кто пришел на наш концерт и помогает в его организации!» – говорит Виктория Рыжкова, координатор проектов благотворительной организации «Ночлежка».

Напомним, проект «От Моцарта до джаза» был запущен в мае этого года. Концерты проходят на разных площадках города с неизменным успехом. Гости не только слушают музыку, но и учатся ориентироваться в музыкальном мире. А собранные от продажи билетов средства идут на работу благотворительной организации.


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