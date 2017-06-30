Порезавший детей и жену петербуржец получил уголовное дело о покушении на убийство

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство против жителя Петербурга, который утром 30 июня во хмелю изрезал жену и двух своих детей.

Как сообщает СК России, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинений мужчине 49 лет. По данным полицейского главка, 42-летняя жена задержанного находится в тяжелом состоянии, 16-летний сын – в состоянии средней степени тяжести, а 12-летнюю дочь поместили в реанимацию.

Как ранее писала «Фонтанка», тяжелые проникающие ножевые ранения дети и их мама получили после ночной попойки главы семейства в квартире на проспекте Обуховской Обороны, 33. Мужчину задержали. Он уверяет, что не помнит, как это произошло.