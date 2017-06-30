В ЖК «Северная долина» открыто движение автотранспорта по трем новым дорогам

Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», сообщает об открытии трех новых участков улично-дорожной сети на территории ЖК «Северная долина».

Разрешения на ввод объектов в эксплуатацию было выдано Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга 21 июня 2017 года.

В ЖК «Северная долина» открыты для движения три автодороги общей протяженностью 1690 метров. Движение возможно в продолжении улиц Николая Рубцова (от ул. Федора Абрамова до пр. Энгельса), Федора Абрамова (от ул. Николая Рубцова до ул. Заречной) и Валерия Гаврилина (от ул. Николая Рубцова до ул. Заречная).

Улицы Николая Рубцова и Федора Абрамова относятся к магистралям районного значения с остановками, светофорами и движением общественного транспорта. Общая протяженность двух новых участков – 1279 метров, движение по ним – четырехполосное, максимальная ширина проезжей части 2х11 метров.

Улица Валерия Гаврилина является дорогой местного значения с двухполосным движением. Ширина проезжей части составляет 12 метров, протяженность – 411 метров.

Александр Лелин, генеральный директор «Главстрой-СПб»: – Развитие крупных жилищных проектов сегодня невозможно без продуманного транспортного обеспечения. Сейчас нами ведется проектирование продолжения улицы Заречная, которая обеспечит третий дополнительный выезд на проспект Энгельса. Строительство указанной дороги запланировано на 2017-2019 гг. Ее общая протяженность составит 1600 м.

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