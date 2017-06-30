ГК "УНИСТО Петросталь" построит разворотное кольцо

ГК "УНИСТО Петросталь" обустроит разворотную площадку для общественного транспорта рядом с ЖК "Аннинский парк" для обеспечения транспортной доступности проекта. Стоимость работ превысит 10 млн рублей.

ГК "УНИСТО Петросталь" и администрация Аннинского сельского поселения подписали соглашение об организации транспортного обслуживания д. Куттузи. Согласно документу, девелопер и муниципальные органы проведут совместные работы для создания разворотной площадки общественного транспорта у ЖК "Аннинский парк".

Девелопером была специально выделена земля под площадку у подъездной дороги к комплексу. Это обеспечит пешеходную доступность от дома №3 по Уланской улице до посадочной площадки на разворотном кольце.

На участке общей площадью 1,4 тыс. м2 планируется устройство нового бетонного покрытия, а также восстановление существующего с выравниванием, укреплением основания щебнем, перекладкой плит покрытий и заменой их на новые. Общая стоимость работ превышает 10 млн рублей.

Затем будет утверждена схема и расписание движения общественного транспорта, а дорога и разворотное кольцо будут переданы в собственность администрации Аннинского сельского поселения. В настоящее время в ЖК "Аннинский парк" квартале проживает 850 человек. Сегодня они пользуются остановкой общественного транспорта на Геологической улице, около д. 75.

"Строительство разворотной площадки для общественного транспорта не только сделает наш проект более удобным для жителей, но и позволит улучшить транспортную инфраструктуру поселения в целом. Создавая такие объекты, компания берет на себя социальную ответственность за развитие территории", – говорит генеральный директор ГК "УНИСТО Петросталь" Арсений Васильев.

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