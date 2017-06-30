Парламент Германии проголосовал за полную легализацию гей-браков

Бундестаг проголосовал за узаконивание однополых браков в Германии, что полностью приравняет их к традиционным брачным союзам.

Как сообщает пишет «Деловой Петербург», документ был принят большинством голосов: "за" проголосовали 393 депутата, против — 226, четверо депутатов воздержались. На следующей неделе законопроект об однополых браках предстоит одобрить верхней палате парламента Германии — бундесрату.

Согласно законопроекту, представители секс-меньшинств смогут официально заключать браки и будут иметь те же права, что и традиционные семейные пары. Документ, в числе прочих, поддержал Блок партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), ранее выступавший против полного и равноправного признания однополых браков.

Однако ранее на этой неделе канцлер Германии – председатель ХДС Ангела Меркель призвала однопартийцев, чтобы они в данном случае принимали решение самостоятельно, «по зову совести», а не руководствуясь общепартийной позицией. Сама Меркель при этом проголосовала против законопроекта.

В Германии с 2001 года разрешено заключать однополые союзы. Однако права состоящих в таких союзах частично ограничены по сравнению с браками, в числе прочего, они не могли усыновлять детей. Всего с 2001 года было заключено около 34 тыс. однополых союзов. Согласно данным соцопросов, большинство жителей Германии поддерживают легализацию однополых браков.