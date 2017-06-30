Московская супергроза может задеть Петербург

Эпицентр грозы, о которой 30 июня предупредили москвичей, сейчас находится в районе Твери, до столицы ему еще около сотни километров. Его северный край с юга обходит Великий Новгород и может дотянуться до города на Неве.

Данные о грозовом фронте в режиме реального времени можно наблюдать на портале www.lightningmaps.org. Красным на карте отмечены новые вспышки молний — эти значки на карте видно в течение одной минуты. Потом они превращаются в светло-желтые, темнеют на протяжении часа и исчезают. Таким образом можно отслеживать движение фронта.

Судя по карте, в восточном полушарии над Москвой сейчас сильнейшая гроза.

Напомним, МЧС накануне предупредил жителей столицы о сильнейшем за последние 50 лет ливне. В Петербурге, согласно прогнозу гидрометцентра, ожидаются дождь и сильный ветер — до 17 м/с.