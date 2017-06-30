Павильон Аничкова дворца временно остался без чугунной «охраны»

Северный павильон Аничкова дворца на Невском проспекте в Петербурге в ночь на 30 июня опустел: чугунные статуи воинов, украшающие его, увезли на реставрацию. Работы завершат к концу 2017 года.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», скульптуры подняли с постаментов с помощью небольшого крана и желтой ленты около полуночи. По информации комитета по охране памятников (КГИОП), скульптуры будут реставрировать впервые.

«Их ни разу не снимали за 200 лет. Они впервые покидают место своего постоянного бытования. Консервационными методами реставрации на месте не обойтись, их можно вылечить только в условиях «стационара», – отметил перед началом демонтажа председатель КГИОП Сергей Макаров.

«Есть отдельные утраты, в мастерской может выявиться что-то еще, – рассказал главный инженер проекта Сергей Фирсов. – Пока об объеме работ говорить тяжело. Фигуры страдали и во время войны, от осколков были выщербины на чугуне».

Статуи, которые изображают старого и молодого воинов, символизируют народ, защитивший Россию в Отечественной войне 1812 года. Модели для скульптур создал Степан Пименов, а выполнены они Василием Демут-Малиновским. Сейчас чугунные воины пострадали от ржавчины, грязи и местами повреждены. Вес каждой скульптуры – 400 кг, высота – 3 м. В первой половине XIX века они были окрашены в белый цвет «под гипс», во второй половине XIX века – в цвет черного металла. При реставрации 2005 года специалисты КГИОП решили обратиться к авторскому решению и вернуть воинам белый цвет.

Реставрации подвергнутся и садовые вазы на треножниках в виде жертвенников, расположенные со стороны сада у лестницы павильона.

Отметим, что фасады и крышу Северного павильона в этом году также ожидает реставрация по программе КГИОП. В целом на работы в павильоне из бюджета Санкт-Петербурга по программе комитета планируется выделить 53,3 млн рублей. Контракт заключен с АО «Ремфасад».

Кроме Северного садового павильона в этом году продолжится реставрация интерьеров и фасадов комплекса Аничкова дворца: лицевых и дворовых фасадов здания Кабинета, парадной лестницы и люстры Дубового кабинета дворца. Разрабатываться проектная документация на реставрацию каменной ограды, ворот между Кабинетом и конюшнями, южного садового павильона.

Павильоны Аничкова дворца построены в 1817 – 1818 годах по проекту архитектора К.И. Росси в ходе реконструкции усадьбы и одновременно с разработкой первых вариантов проекта ансамбля Александринского театра. Они стали одними из первых архитектурных памятников победы в Отечественной войне 1812 года. Два небольших одноэтажных павильона расположены в саду по красной линии площади Островского и совпадают по осям с ризалитами главного здания Публичной библиотеки. Один павильон – на углу Невского проспекта (Северный садовый павильон), другой (Южный садовый павильон) – в глубине площади Островского. Это первые постройки, определившие восточную сторону площади. Высота их равна высоте первого этажа Публичной библиотеки – 7,3 м, длина – 20,7 м. Несмотря на небольшие габариты, смотрятся они как монументальные постройки.