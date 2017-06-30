«Площадь Восстания» и переход на «Маяковскую» закрыты

Работа станции метро Петербурга «Площадь Восстания» прервалась из-за найденного на платформе предмета. Утром 30 июня там работают спецслужбы.

Как сообщает пресс-служба городской подземки, входные двери станции «Площадь Восстания» закрыли в половину одиннадцатого утра. Также закрыт переход на «Маяковскую», а поезда едут мимо. Взрывотехники обследуют предмет, оставленный на платформе. Все пассажиры были эвакуированы.

Как пишут читатели «Фонтанки», проезжающие через закрытую станцию, через окно поезда виден рюкзак на скамейке, огороженный лентой.