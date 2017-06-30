Маляры из Литвы и Белоруссии подожгли петербурженке квартиру, забрав ордена с золотом

Полицейские Московского района Петербурга задержали двух выходцев из ближнего зарубежья. Их подозревают в поджоге квартиры, хозяйка которой наняла их делать ремонт. Заодно были изъяты ордена, медали Великой Отечественной войны и драгоценности. Уголовный розыск нашел хозяев, в том числе и в Выборгском районе.

По информации «Фонтанки», ночью 29 июня сотрудники патрульно-постовой службы полиции Московского района задержали на Пулковском шоссе двух мигрантов. При себе у тех были сумки, набитые компьютерной техникой, коробками с орденами ВОВ и золотыми украшениями.

Как оказалось, приезжих наняла хозяйка квартиры в доме 14 по Болотной улице. Они ремонтировали ее жилплощадь, но под утро 29 июня, а если точно, то в 4:15, там произошел пожар. Пока сотрудники МЧС тушили огонь, строители пытались скрыться. Но, судя по всему, объемные сумки в темное время суток их и подвели.

Чуть позже, после изъятия и анализа содержимого, выяснилось, что в этих баулах не только вещи из подожженной квартиры. Так, например, орден Ленина, как в прочем и другие награды, был ранее похищен из квартиры петербуржцев в Выборгском районе города. Надо отметить, что выборгские коллеги умудрились быстро по номеру ордена установить хозяина.

Учитывая, что один из подозреваемых, 26-летний житель Вильнюса Артур, уже год разыскивается правоохранителями Белоруссии за наркотики, то вопросы к ним еще не закончились. Второму задержанному – 33 года, он из Белоруссии. Оба были задержаны на двое суток Следственным управлением Выборгского района Петербурга.