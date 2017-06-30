Производителя косметики в Петербурге привлекли по уголовному делу из-за сточных вод

Директор компании «Руби Роз Индастриал Компани» стал фигурантом уголовного дела. Производителя косметики на Складской улице в Петербурге наказали за философское отношение к очистке промышленных стоков.

Как сообщает региональное управление Федеральной службы судебных приставов 30 июня, на устранение нарушений при сливе отходов производства в канализацию компании дали 4 месяца. Завод предупреждали, привлекали к административной ответственности и выписывали штрафы, однако все эти увещевания на директора общества не подействовали — содержание стоков все ещё не соответствует установленным нормам.

В итоге против директора компании возбудили уголовное дело за неисполнение приговора суда.

С начала года петербургскими приставами было возбуждено четыре уголовных дела по аналогичной статье за нарушения в сфере экологии.